​Бывший игрок «Аталанты» и «Милана» оказался в Серии Д

Бывший футболист итальянских клубов «Милан» и «Аталанта», Альберто Палоски, возвращается на поле - правда, лишь в четвертой по силе итальянской лиге, Серии Д. Он будет выступать в составе «Дезенцано», и руководство этого клуба наверняка гордится подписанным контрактом, ведь Палоски поиграл еще и в таких клубах, как «Кьево» и «Парма».

В общем, речь идет об очень опытном игроке, и в то же время еще не престарелом по футбольным меркам - ему сейчас 33, возраст Христа и великих свершений.

В молодости Палоски привлекался к выступлениям за юношеские и молодежные сборные Италии - вплоть до 2013 года.