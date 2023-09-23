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Чемпионат Италии. Серия А

​Бывший игрок «Аталанты» и «Милана» оказался в Серии Д

23 Сентября 2023 • 21:06 Комментировать

Бывший футболист итальянских клубов «Милан» и «Аталанта», Альберто Палоски, возвращается на поле - правда, лишь в четвертой по силе итальянской лиге, Серии Д. Он будет выступать в составе «Дезенцано», и руководство этого клуба наверняка гордится подписанным контрактом, ведь Палоски поиграл еще и в таких клубах, как «Кьево» и «Парма».

В общем, речь идет об очень опытном игроке, и в то же время еще не престарелом по футбольным меркам - ему сейчас 33, возраст Христа и великих свершений.

В молодости Палоски привлекался к выступлениям за юношеские и молодежные сборные Италии - вплоть до 2013 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Альберто Палоски Дезенцано
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