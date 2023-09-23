«Ювентус» пропустил четыре гола от «Сассуоло», впервые проиграв в Серии А

«Сассуоло» и «Ювентус» выдали яркий матч. Туринцы по ходу матча дважды сравнивали счёт, но в итоге проиграли, пропустив в общей сложности четыре мяча.

В пятом туре «Ювентус» мог выйти на промежуточное первое место. Для этого туринцам надо было дома обыграть «Сассуоло», которое неудачно начало сезон. Подопечные Алессио Дионизи в стартовых четырёх турах набрали всего три очка, что едва ли могло их радовать.

«Ювентус» начал матч активно, совершил ряд подходов к воротам, но ничего не создал. При этим едва ли первая вылазка хозяев завершилась голов. После аута на левом фланге Льоренте получил мяч на левом углу штрафной и пробил в ближний угол, а Щесны проспал и не смог выручить свою команду.

«Ювентус» не сразу, но постепенно пришёл в себя. Туринцы стали вновь атаковать и в середине тайма сравняли счёт. Кьеза с левого фланга бил в дальний угол, а Винья в борьбе с Маккени переправил мяч в собственные ворота. Команды тут же обменялись подходами к воротам друг друга, но ничего опасного создать не смогли.

Туринцы пытались забрать мяч себе. Минут через десять после гола гости могли удвоить счёт. Влахович пробил издали, угодил в соперника, но Локателли оказался на подборе, однако его выстрел прошёл чуть мимо створа. Минут через десять в игру уже пришлось вступать Щесны, когда после навеса с углового последовал удар по его воротам, но поляк справился.

Тут же хозяева вновь вышли вперёд. Энрике перехватил мяч на чужой половине поля, прошёл вперёд и сделал передачу на Берарди, который метров с двадцати пальнул в левый нижний угол. В этот раз Щесны выручить ворота не смог. В итоге на перерыв «Сассуоло» ушёл, ведя в счёте.

Второй тайм начался в неспешном темпе, при этом команды действовали хоть и не активно, но на встречных курсах. Правда, в дебюте заключительной половине ни одному вратарю в игру вступать не приходилось. При этом команды на пару в борьбе набрали жёлтых карточек.

Во втором тайме первого острого момента пришлось ждать долго – лишь по истечении час игры Берарди сделал диагональ в чужую штрафную, а Льоренте, избежав офсайда, с убойной позиции пробил выше цели. Тут же Рабьо вывел Влаховича на рандеву с Краньо, но серб покатил мяч мимо дальнего угла.

За двенадцать минут до конца гости счёт всё же сравняли. После навеса справа защитник хозяев отбили мяч налево. Однако там футбольный снаряд подхватил Фаджоли, который сделал пас на Кьезу, и тот в касание пробил в ближний угол, а Краньо спасти ворота не смог. Однако буквально тут же хозяева вновь вышли вперёд. Льоренте слева сместился в центр и пробил метров с двадцати, Щесны парировал мяч перед собой, а Пинамонте оказался первым на добивании и головой пробил в цель.

В компенсированное врем хозяева могли снять все вопросы о победителе. Дефрель получил мяч на правом краю штрафной и пробил в ближний угол, но угодил в перекладину. Однако буквально тут же хозяева своего всё же добились. Гатти, получив мяч от Щесны, в борьбе с Берарди неудачно покатил мяч назад, отправив его в собственные ворота.

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Следующий тур Серии А пройдёт уже в середине следующей недели. «Ювентус» отправится на выезд к «Лечче», который здорово стартовал. «Сассуоло» же поедет к конкуренту туринцев за первое место миланскому «Интеру».