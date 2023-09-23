​Пиоли: «Слишком много негатива в адрес моих игроков»

В пятом туре итальянского чемпионата «Милан» «малой кровью» переиграл «Верону» - забив на восьмой минуте усилиями Рафаэла Леау, «Милан» сбавил обороты и больше не забивал, хотя и не пропустил. Стефано Пиоли, наставник клуба, не согласен с критикой в адрес его игроков за не очень выразительную игру:

- Леау хорошо сыграл, я не понимаю всего этого негатива в адрес моих игроков. У нас компактная и сбитая команда, я очень горжусь, что у меня такие игроки. Леау делает свою работу, несмотря на то, что не все его матчи нравятся публике, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.