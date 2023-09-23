​Пиоли: «Выиграли, и это самое важное»

В пятом туре итальянского чемпионата «Милан» обыграл с минимальным преимуществом «Верону» благодаря голу Рафаэла Леау, которому ассистировал Оливье Жиру. Стефано Пиоли, наставник «Милана», прокомментировал игру, он считает, что команда добилась победы в эконом-режиме, а потому не заслуживает критики за не самую убедительную игру.

- Понятно, что мы стремимся все время играть на победу, но с ментальной и физической точки зрения это была непростая неделя. Мы чуть медленно двигались, но выиграли, и это самое важное для нашей команды, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.