​«Лечче» впервые в своей истории ни разу не проиграл в первых пяти турах чемпионата Италии

В пятом туре итальянского чемпионата Серии А «Лечче» принимал дома «Дженоа» и вновь добился хорошего результата, победив с минимальными счетом. Это был уже пятый матч с начала чемпионата, в котором «Лечче» не проиграл - три победы и две ничьи.

Такого со скромной командой с юга Италии еще никогда не было - раньше «Лечче» обязательно проигрывал хотя бы раз в первых пяти матчах чемпионата Италии. В результате сейчас команда идет на третьем месте в чемпионате - чем-то это напоминает давние успехи такого клуба, как «Кьево», который также в свое время очень удачно выступал и теснил лидеров, но сейчас уже не представлен в высшей лиге.

А в следующем туре «Лечче» предстоит серьезный экзамен - игра с «Ювентусом».