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Чемпионат Италии. Серия А

​«Лечче» впервые в своей истории ни разу не проиграл в первых пяти турах чемпионата Италии

23 Сентября 2023 • 18:55 Комментировать
Лечче
1:0
Дженоа
окончен

В пятом туре итальянского чемпионата Серии А «Лечче» принимал дома «Дженоа» и вновь добился хорошего результата, победив с минимальными счетом. Это был уже пятый матч с начала чемпионата, в котором «Лечче» не проиграл - три победы и две ничьи.

Такого со скромной командой с юга Италии еще никогда не было - раньше «Лечче» обязательно проигрывал хотя бы раз в первых пяти матчах чемпионата Италии. В результате сейчас команда идет на третьем месте в чемпионате - чем-то это напоминает давние успехи такого клуба, как «Кьево», который также в свое время очень удачно выступал и теснил лидеров, но сейчас уже не представлен в высшей лиге.

А в следующем туре «Лечче» предстоит серьезный экзамен - игра с «Ювентусом».


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Дженоа Лечче
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