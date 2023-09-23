​Вентола назвал своих фаворитов в борьбе за Скудетто

Бывший нападающий миланского «Интера» Никола Вентола поделился своим мнением о фаворитах Серии А, в которой сейчас проходит пятый тур. Но прежде он отметил скромные клубы, которые произвели на него приятное впечатление.

- Вышедшие в высшую лигу клубы пытаются удивлять смелыми атакующими идеями, я должен отметить старания «Фрозиноне», также и «Лечче». Мне это нравится. С другой стороны, сильные игроки остались в Италии, я говорю о Осимхене, о Лаутаро Мартинесе, о Леау. Итальянский футбол прогрессирует. Фавориты? Я назову «Интер», «Милан», «Ювентус» и «Аталанту», - цитирует слова Вентолы pianetamilan.it.