«Милан» скромно обыграл «Верону» на промокшем «Сан-Сиро»

Проливной дождь едва не стал причиной переноса матча «Милан» - «Верона», но команды всё же провели игру, пусть и с задержкой. Уже в дебюте Оливье Жиру вывел Рафаэла Леау на оперативный простор, тот опередил оппонента и пробил в цель - 1:0. Майкл Фолоруншо имел идеальный момент, чтобы сравнять счет, но его удар головой голкипер чудом парировал. Юнус Муса в концовке стрелял в ближний угол, и вратарь справился.

Все же «Милан» не упустил победу и с 12 очками делит первое место, соперник (7) - шестой.