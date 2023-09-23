«Милан» скромно обыграл «Верону» на промокшем «Сан-Сиро»

Проливной дождь едва не стал причиной переноса матча «Милан» - «Верона», но команды всё же провели игру, пусть и с задержкой. Уже в дебюте Оливье Жиру вывел Рафаэла Леау на оперативный простор, тот опередил оппонента и пробил в цель - 1:0. Майкл Фолоруншо имел идеальный момент, чтобы сравнять счет, но его удар головой голкипер чудом парировал. Юнус Муса в концовке стрелял в ближний угол, и вратарь справился.
Все же «Милан» не упустил победу и с 12 очками делит первое место, соперник (7) - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл8'
Спортьелло Марко•Тиав Малик• 24'Кьяер Симон•Томори Фикайо•Муса Юнус• 58'Крунич Раде65' (Лофтус-Чик Рубен (65') •Рейндерс Тиджани•Флоренци Алессандро 89'74' (Бартезаги Давиде (74') •Пулишич Кристиан 76'80' (Окафор Ноа (80') •Жиру Оливье65' (Йович Лука (65') •Леау Рафаэл80' (Побега Томмазо (80')
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо•Хиен Исак•Давидович Павел•Фараони Марко 42'46' (Бонаццоли Федерико (46') • 55'Терраччано Филиппо89' (Джурич Милан II (89') •Фолоруншо Майкл•Онгла Мартин•Нгонж Сириль80' (Суслов Томаш (80') •Дуда Ондрей70' (Кабаль Хуан (70') •Лазович Дарко70' (Сапонара Риккардо (70')
23 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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