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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» скромно обыграл «Верону» на промокшем «Сан-Сиро»

23 Сентября 2023 • 18:28 Комментировать
Милан
1:0
Верона
окончен

Проливной дождь едва не стал причиной переноса матча «Милан» - «Верона», но команды всё же провели игру, пусть и с задержкой. Уже в дебюте Оливье Жиру вывел Рафаэла Леау на оперативный простор, тот опередил оппонента и пробил в цель - 1:0. Майкл Фолоруншо имел идеальный момент, чтобы сравнять счет, но его удар головой голкипер чудом парировал. Юнус Муса в концовке стрелял в ближний угол, и вратарь справился.

Все же «Милан» не упустил победу и с 12 очками делит первое место, соперник (7) - шестой.

Протокол игры  
Милан1:0Верона
(1:0) Леау Рафаэл8'  
Спортьелло МаркоТиав Малик  24'Кьяер СимонТомори ФикайоМуса Юнус  58'Крунич Раде 65' (Лофтус-Чик Рубен ( 65') Рейндерс ТиджаниФлоренци Алессандро  89' 74' (Бартезаги Давиде ( 74') Пулишич Кристиан  76' 80' (Окафор Ноа ( 80') Жиру Оливье 65' (Йович Лука ( 65') Леау Рафаэл 80' (Побега Томмазо ( 80')
Запасные: Пеллегрино МаркоАдли ЯсинРомеро ЛукаМиранте АнтониоНава ЛапоЧуквуэзе Саму
Монтипо ЛоренцоМаньяни ДжанджакомоХиен ИсакДавидович ПавелФараони Марко  42' 46' (Бонаццоли Федерико ( 46'  55') Терраччано Филиппо 89' (Джурич Милан II ( 89') Фолоруншо МайклОнгла МартинНгонж Сириль 80' (Суслов Томаш ( 80') Дуда Ондрей 70' (Кабаль Хуан ( 70') Лазович Дарко 70' (Сапонара Риккардо ( 70')
Запасные: Матеус ЧарлисМбула ХордиБерарди АлессандроАмионе БруноХуан Мануэль КрусКоппола ДиегоСердар СуатПерилли Симоне
23 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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