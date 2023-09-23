​Скончался бывший футболист «Милана» и чемпион Европы Джованни Лодетти

Печальная новость из Италии - не стало Джованни Лодетти, бывшего футболиста итальянского «Милана», он скончался в возрасте 81 года. Лодетти отыграл в «Милане» без малого целое десятилетие с 1961 по 1970 год в качестве полузащитника, в общей сложности проведя в клубной футболке 288 матчей. В них ему удалось забить 26 голов. Успел также поиграть за такие клубы, как «Сампдория», «Фоджа» и «Новара».

Вызывался в итальянскую сборную Италии, в ее составе сыграл семнадцать матчей, забив два гола, а самое важное - стал чемпионом Европы в 1968 году. Тогда сборная Италии вышла в финал после знаменитого подбрасывания монетки после матча с СССР.