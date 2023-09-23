​«Ювентус» озвучил состав на матч против «Сассуоло»

В субботу вечером матч пятого тура чемпионата Италии проведут «Сассуоло» и «Ювентус». Рулевой туринской команды Массимилиано Аллегри принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Маккенни, Костич, Миретти, Локателли, Рабио, Кьеза, Влахович.

Игра Серии А между «Сассуоло» и «Ювентусом» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что в четырёх стартовых турах итальянской Серии А «Ювентус» смог набрать 10 очков.