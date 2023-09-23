​Маротта высказался о будущем Лаутаро Мартинеса

Джузеппе Маротта, который занимает должность генерального директора «Интера», высказался о будущем нападающего Лаутаро Мартинеса.

«Мы очень довольны Лаутаро, и он любит наш клуб. Мы обсудим с ним новый контракт, когда придёт время. Мы будем вести переговоры о финансовых условиях, зарплате и продолжительности контракта», - слова Маротты в социальных сетях приводит авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт Лаутаро Мартинеса рассчитан до конца июня 2026 года. В сезоне 2023/2024 аргентинец провёл пять матчей, в которых забил шесть голов и отдал два голевых паса на партнёров.