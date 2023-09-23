​«Милан» и «Верона» начали матч с задержкой в 30 минут

В пятом туре итальянской Серии А пересеклись «Милан» и «Верона». Команды должны были начать игру в 16:00 по московскому времени, но проливной дождь помешал – газон оказался не готов к футболу. Спустя полчаса футболисты всё-таки вышли на поле «Сан-Сиро», и игра началась. При этом дождь, судя по всему, продолжается, и капризы погоды ещё могут сказаться.

Следить за развитием событий в матче между «Миланом» и «Вероной» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

«Милан» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Стефано Пиоли набрала 9 очков из 12 возможных.