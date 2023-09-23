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Чемпионат Италии. Серия А

​Матч «Милан» - «Верона» не начался вовремя – его могут перенести молния

23 Сентября 2023 • 16:11 Комментировать
Милан
1:0
Верона
1 1.37 X 5.00 2 9.50
перерыв

Матч пятого тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Вероной» должен был стартовать в 16:00 по московскому времени. Впрочем, в ситуацию вмешалась погода. Из-за сильных осадков поле на «Сан-Сиро» оказалось не готово к футболу.

Арбитр вышел на газон, чтобы попробовать, отскакивает ли мяч. Матч пока что отложен, и непонятно, начнётся ли он в субботу. Не исключено, что игру придётся перенести на другую дату.

Следить за развитием ситуации можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

«Милан» в прошлом тур крупно – со счётом 1:5 – проиграл «Интеру» в городском дерби.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Верона
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МИЛАН ВЕРОНА
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