Матч пятого тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Вероной» должен был стартовать в 16:00 по московскому времени. Впрочем, в ситуацию вмешалась погода. Из-за сильных осадков поле на «Сан-Сиро» оказалось не готово к футболу.

Арбитр вышел на газон, чтобы попробовать, отскакивает ли мяч. Матч пока что отложен, и непонятно, начнётся ли он в субботу. Не исключено, что игру придётся перенести на другую дату.

Следить за развитием ситуации можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

«Милан» в прошлом тур крупно – со счётом 1:5 – проиграл «Интеру» в городском дерби.