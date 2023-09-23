​«Милан» назвал состав на матч с «Вероной»

В пятом туре итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Верону». Рулевой «россонери» Стефано Пиоли включил в стартовый состав таких футболистов:

Спортьелло, Тиав, Кьяер, Томори, Муса, Крунич, Рейндерс, Флоренци, Пулишич, Жиру, Леау.

Отметим, что голкипер Майк Меньян получил травму в игре Лиги чемпионов против «Ньюкасла». Также сообщалось, что проблемы со здоровьем имеет защитник Тео Эрнандес.

Матч между «Миланом» и «Вероной» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.