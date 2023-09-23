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Чемпионат Италии. Серия А

Белоус: «Кокорин — один из самых недореализованных футболистов»

23 Сентября 2023 • 13:41 Комментировать
Удинезе
...
Фиорентина
1 3.25 X 3.45 2 2.30
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Российский футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о будущем форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Кокорин — один из самых недореализованных футболистов. Да, в прошлом году он стал лучшим игроком «Ариса», но в «Фиорентине» не задалось. Для «Фиорентины» Кокорин оказался бездарным приобретением», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

Напомним, Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в 2021 году. Минувший сезон 32-летний нападающий провел в аренде в «Арисе», с которым стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком чемпионата. В начале сентября «Арис» во второй раз арендовал Кокорина у итальянского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Юрий Белоус чемпионат Кипра
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