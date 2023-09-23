Белоус: «Кокорин — один из самых недореализованных футболистов»

Российский футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о будущем форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Кокорин — один из самых недореализованных футболистов. Да, в прошлом году он стал лучшим игроком «Ариса», но в «Фиорентине» не задалось. Для «Фиорентины» Кокорин оказался бездарным приобретением», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

Напомним, Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в 2021 году. Минувший сезон 32-летний нападающий провел в аренде в «Арисе», с которым стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком чемпионата. В начале сентября «Арис» во второй раз арендовал Кокорина у итальянского клуба.