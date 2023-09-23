«Сассуоло» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В рамках пятого тура чемпионата Италии по футболу «Сассуоло» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сассуоло - Ювентус
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Протокол игры
|(1:0) Лорьенте Арман13'
|21'Винья Матиас (1:1)
Краньо Алессио•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Нето Руан•Винья Матиас•Болока Даниэль•Энрике Матеус•Берарди Доменико•Байрами Недим•Лорьенте Арман•Пинамонти Андреа
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Маккенни Уэстон•Миретти Фабио•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип•Кьеза Федерико•Влахович Душан
23 сентября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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