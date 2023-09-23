«Милан» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках пятого тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Верону».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Верона
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Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл8'
Спортьелло Марко•Тиав Малик• 24'Кьяер Симон•Томори Фикайо•Муса Юнус•Крунич Раде•Рейндерс Тиджани•Флоренци Алессандро•Пулишич Кристиан•Жиру Оливье•Леау Рафаэл
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо•Хиен Исак•Давидович Павел•Фараони Марко• 42'Терраччано Филиппо•Фолоруншо Майкл•Онгла Мартин•Нгонж Сириль•Дуда Ондрей•Лазович Дарко
23 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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