«Ювентус» не хочет платить за Берарди более 15 миллионов евро

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность вновь побороться за трансфер полузащитника «Сассуоло» Доменико Берарди в январское трансферное окно. По информации от Tuttojuve, «старая синьора» вполне может вновь пойти за итальянцем зимой.

Напомним, летом «Сассуоло» отказался продавать Берарди на условиях «Ювентуса». «Бьянконери» в январе не собираются выкладывать за игрока более 15 миллионов евро, тогда как «Сассуоло» летом оценивал Доменико в районе 35 миллионов.

У 29-летнего Берарди действует контракт с «чёрно-зелёными» до 2027 года, поэтому руководство вряд ли отпустит Доменико на условиях «Ювентуса». Полузащитник в новом сезоне уже отметился двумя голами в Серии А.