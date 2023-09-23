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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не хочет платить за Берарди более 15 миллионов евро

23 Сентября 2023 • 11:29 Комментировать
Сассуоло
...
Ювентус
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Через 5 ч. 36 мин.

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность вновь побороться за трансфер полузащитника «Сассуоло» Доменико Берарди в январское трансферное окно. По информации от Tuttojuve, «старая синьора» вполне может вновь пойти за итальянцем зимой.

Напомним, летом «Сассуоло» отказался продавать Берарди на условиях «Ювентуса». «Бьянконери» в январе не собираются выкладывать за игрока более 15 миллионов евро, тогда как «Сассуоло» летом оценивал Доменико в районе 35 миллионов.

У 29-летнего Берарди действует контракт с «чёрно-зелёными» до 2027 года, поэтому руководство вряд ли отпустит Доменико на условиях «Ювентуса». Полузащитник в новом сезоне уже отметился двумя голами в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Доменико Берарди
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САССУОЛО ЮВЕНТУС
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