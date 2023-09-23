Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате. Согласно сведениям Todofichajes, в услугах французского хавбека заинтересован мадридский «Атлетико».

Рабио играет за «старую синьору» с июля 2019 года. Действующее трудовое соглашение полузащитника с итальянским грандом рассчитано до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний полузащитник провел четыре поединка, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.