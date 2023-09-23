Алехандро Гомес: «Если не получу подходящее предложение, могу завершить карьеру»

Полузащитник Алехандро Гомес продолжает ждать момента, когда сможет подписать контракт с новым клубом. Напомним, аргентинский хавбек всё ещё находится в статусе свободного агента после того, как покинул испанскую «Севилью».

«Я всё ещё жду подходящего предложения. Если оно не последует, я всерьёз могу задуматься о завершении карьеры. Я отдал футболу всё и не хочу, чтобы конец карьеры получился горьким», – цитирует Гомеса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Гомес ранее хотел вернуться в итальянскую Серию А, где ранее выступал в составе «Аталанты». В своё время аргентинец успел поиграть в составе харьковского «Металлиста».