Ибрагимович: «Я был готов сыграть с «Интером»

Экс-футболист «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович обратился к болельщикам команды после недавнего разгромного поражения от «Интера» (1:5) в дерби.

«Друзья, я приезжал на базу команды и сразу сказал главному тренеру, что готов выйти на поле. Однако моей фамилии так и не оказалось в заявочном списке. Я тренируюсь и отлично себя чувствую.

Шутки в сторону, нужно продолжать поддерживать «Милан». Все будет хорошо. Вскоре увидимся на «Сан-Сиро», - рассказал скандинав в своих социальных сетях.

Напомним, что Ибагимович объявил о завершении игровой карьеры летом текущего года.