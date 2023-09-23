​«Милан» поздравил Роналдо с днём рождения

Бразильскому «Феномену» Роналдо исполнилось сорок семь лет, и, помимо всех прочих, его поздравила также пресс-служба «Милана» - клуба, за который Роналдо также успел поиграть на закате своей карьеры, хотя гораздо чаще его вспоминают в связи с выступлениями за другой клуб из «Милана».

А для кого-то Роналдо ассоциируется с выступлениями в Испании - за «Барселону» и за «Реал». За «Милан» Роналдо провел лишь один сезон - как и за «Барселону», кстати.

- Один из лучших, когда-либо игравших в футбол! - так написала пресс-служба «Милана» о Роналдо, публикуя фотографию игрока в день его рождения.