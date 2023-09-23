​Тео Эрнандес получил повреждение и может пропустить матч с «Вероной»

После фиаско в матче против «Интера» в рамках четвертого тура итальянского чемпионата «Милану» предстоит матч против «Вероны». Однако накануне него Стефано Пиоли понес потери - травму получил французский полузащитник Тео Эрнандес, Это означает, что он пропустит матч, который состоится уже сегодня, двадцать третьего сентября.

Впрочем, окончательное решение будет принято в субботу утром, уточняет pianetamilan.it. После четырех туров итальянского чемпионата «Милан» идет на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата. В прошлом сезоне «Милан» занял также именно четвертое место.