Аллегри: «Ювентус» вёл переговоры по Берарди»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признал, что клуб пытался подписать вингера «Сассуоло» Доменико Берарди.

«Старая синьора» рассчитывала усилиться 29-летним игроком в августе текущего года. Договорённость с «Сассуоло» так и не была достигнута, хотя сам Берарди, по данным прессы, хотел перебраться в «Ювентус».

«Мы вели переговоры по Берарди, но в итоге решили сосредоточиться на работе с имеющимися у нас игроками, – высказывается Аллегри в преддверии матча Серии А против «Сассуоло», который пройдёт в субботу. – Завтра нам потребуется нейтрализовать угрозу, исходящую от Берарди. Будем надеяться, что он не сможет показать свою лучшую игру во встрече с нами», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника туринцев.