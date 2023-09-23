Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Ювентус» вёл переговоры по Берарди»

23 Сентября 2023 • 00:22 Комментировать
Сассуоло
...
Ювентус
1 4.40 X 4.05 2 1.78
Через 17 ч. 5 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признал, что клуб пытался подписать вингера «Сассуоло» Доменико Берарди.

«Старая синьора» рассчитывала усилиться 29-летним игроком в августе текущего года. Договорённость с «Сассуоло» так и не была достигнута, хотя сам Берарди, по данным прессы, хотел перебраться в «Ювентус».

«Мы вели переговоры по Берарди, но в итоге решили сосредоточиться на работе с имеющимися у нас игроками, – высказывается Аллегри в преддверии матча Серии А против «Сассуоло», который пройдёт в субботу. – Завтра нам потребуется нейтрализовать угрозу, исходящую от Берарди. Будем надеяться, что он не сможет показать свою лучшую игру во встрече с нами», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника туринцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Сассуоло Доменико Берарди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Салернитана Салернитана
Фрозиноне Фрозиноне
1
1
2.50 3.40 2.95
Видео
Окончен
Лечче Лечче
Дженоа Дженоа
1
0
2.28 3.40 3.35
Видео
23.09.23 в 16:00
Милан Милан
Верона Верона
1.41 5.00 8.40
Видео
23.09.23 в 19:00
Сассуоло Сассуоло
Ювентус Ювентус
4.10 3.90 1.89
Видео
23.09.23 в 21:45
Лацио Лацио
Монца Монца
1.86 3.85 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
01:48 · Италия. Серия А
​«Милан» поздравил Роналдо с днём рождения
01:40 · Италия. Серия А
​Тео Эрнандес получил повреждение и может пропустить матч с «Вероной»
00:22 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» вёл переговоры по Берарди»
22 Сентября
23:49 · Италия. Серия А
«Лечче» дожал «Дженоа», проведя больше тайма в большинстве
23:35 · Италия. Серия А
​Торино – Рома: прогноз на матч чемпионата Италии – 24 сентября 2023
22:45 · Италия. Серия А
Алекс Сандро не поможет «Ювентусу» в ближайший месяц
21:41 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» не проигрывает пять матчей, клуб идёт на пятом месте
21:31 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» не удержал победный счёт в матче с «Салернитаной»
20:55 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложит Гатти новый контракт с повышением зарплаты
17:18 · Англия. Премьер-лига
​«Милан» нашёл замену Жиру в АПЛ 1
12:33 · Италия. Серия А
Аллегри: «Очень доволен прогрессом Веа»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Кокорина: «Благодарен «Арису», что они ждали до последнего возвращения Александра»
09:59 · Италия. Серия А
Карневали: «Берарди может уйти в январе, но мы должны получить очень большое предложение»
09:51 · Италия. Серия А
Карневали: «Мы поверили в Локателли и не прогадали»
09:39 · Италия. Серия А
Гендиректор «Сассуоло» Карневали: «Фраттези хотел в топ-клуб, но у него не было предпочтений»
Все новости
Рекомендуем