«Лечче» дожал «Дженоа», проведя больше тайма в большинстве

В пятом туре Серии А «Лечче» играл против «Дженоа». Никола Крстович на 22-й минуте едва не открыл счет ударом головой - промах. На 36-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Аарона Мартина. Во втором тайме Понтус Алмквист очень неточно пробил в отличной позиции. Лишь на 84-й минуте был открыт счет. Реми Уден с рикошетом отправил мяч в сетку.

«Лечче» вырвал победу и вышел на второе место с 11 очками, у соперника четыре балла.

Протокол игры