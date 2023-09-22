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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» дожал «Дженоа», проведя больше тайма в большинстве

22 Сентября 2023 • 23:49 Комментировать
Лечче
1:0
Дженоа
окончен

В пятом туре Серии А «Лечче» играл против «Дженоа». Никола Крстович на 22-й минуте едва не открыл счет ударом головой - промах. На 36-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Аарона Мартина. Во втором тайме Понтус Алмквист очень неточно пробил в отличной позиции. Лишь на 84-й минуте был открыт счет. Реми Уден с рикошетом отправил мяч в сетку.

«Лечче» вырвал победу и вышел на второе место с 11 очками, у соперника четыре балла.

Протокол игры

 
Лечче1:0Дженоа
(1:0) Уден Реми83'  
Фальконе ВладимироЖендре ВалентенПонграчич МаринТоуба АхмедГалло Антонино 60' (Доргу Патрик ( 60') Каба Мохамед 79' (Пикколи Роберто ( 79') Рамадани ЮльберРафья Хамза 60' (Уден Реми ( 60') Алмквист Понтус  58'Крстович Никола 87' (Блен Алексис ( 87') Стрефецца Габриэль 79' (Сансоне Никола ( 79')
Запасные: Бериша МедоньГонсалес ДжоанФатиканти ДжакомоJeppe CorfitzenБранколлини ФедерикоБурнете КаталинБорбей АлександруСамек ДаниэлВенути Лоренцо
Мартинес ХосепДе Винтер Кони  7' 46' (Васкес Хоан ( 46') Бани МаттиаДрэгушин РадуАарон Мартин  9'  36'Сабелли Стефано 89' (Пушкаш Георге ( 89') Стротман Кевин 89' (Малиновский Руслан ( 89') Бадель Милан 76' (Хефти Сильван ( 76') Френдруп МортенГудмундссон АльбертРетеги Матео 76' (Экубан Калеб ( 76')
Запасные: Леали НиколаМаттурро АланКутлу БерканСоммарива ДаниэлеХапс РидгесианоТорсби МортенЯгелло Филип
22 сентября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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