«Лечче» дожал «Дженоа», проведя больше тайма в большинстве

В пятом туре Серии А «Лечче» играл против «Дженоа». Никола Крстович на 22-й минуте едва не открыл счет ударом головой - промах. На 36-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Аарона Мартина. Во втором тайме Понтус Алмквист очень неточно пробил в отличной позиции. Лишь на 84-й минуте был открыт счет. Реми Уден с рикошетом отправил мяч в сетку.
«Лечче» вырвал победу и вышел на второе место с 11 очками, у соперника четыре балла.
Протокол игры
|(1:0) Уден Реми83'
Фальконе Владимиро•Жендре Валентен•Понграчич Марин•Тоуба Ахмед•Галло Антонино60' (Доргу Патрик (60') •Каба Мохамед79' (Пикколи Роберто (79') •Рамадани Юльбер•Рафья Хамза60' (Уден Реми (60') •Алмквист Понтус• 58'Крстович Никола87' (Блен Алексис (87') •Стрефецца Габриэль79' (Сансоне Никола (79')
Мартинес Хосеп•Де Винтер Кони 7'46' (Васкес Хоан (46') •Бани Маттиа•Дрэгушин Раду•Аарон Мартин 9'• 36'Сабелли Стефано89' (Пушкаш Георге (89') •Стротман Кевин89' (Малиновский Руслан (89') •Бадель Милан76' (Хефти Сильван (76') •Френдруп Мортен•Гудмундссон Альберт•Ретеги Матео76' (Экубан Калеб (76')
22 сентября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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