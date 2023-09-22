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Чемпионат Италии. Серия А

Алекс Сандро не поможет «Ювентусу» в ближайший месяц

22 Сентября 2023 • 22:45 Комментировать
Сассуоло
...
Ювентус
1 4.30 X 4.00 2 1.80
Через 19 ч. 4 мин.

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро выбыл из строя из-за травмы.

Бразильский футболист вышел в стартовом составе «бьянконери» в двух первых матчах команды в нынешнем розыгрыше Серии А, а в двух последующих встречах оказался на скамейке запасных. По информации Football Italia, 32-летний игрок получил травму бедра, из-за которой пропустит порядка шести недель. Шанс проявить себя в основном составе, вероятно, получит 18-летний Дин Хёйсен.

Алекс Сандро выступает за «Ювентус» с 2015 года. Его контракт со «старой синьорой» истекает по окончании сезона.

В субботу команда Массимилиано Аллегри сыграет на выезде против «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алекс Сандро Дин Хейсен
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САССУОЛО ЮВЕНТУС
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