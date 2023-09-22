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Чемпионат Италии. Серия А

«Фрозиноне» не проигрывает пять матчей, клуб идёт на пятом месте

22 Сентября 2023 • 21:41 Комментировать
Фрозиноне
...
Фиорентина
28.09 19:30

Невероятно успешный старт сезона для своего уровня показывает «Фрозиноне». В пятницу вечером этот итальянский клуб в Серии А поделил очки с «Салернитаной» (1:1), хотя мог набрать все три и войти в первую тройку. Теперь у футболистов восемь очков и пятое место первенства.

Напомним, что ранее «Фрозиноне» в чемпионате страны стартовал с поражения от «Наполи», но после победил «Аталанту» и «Сассуоло», а также сыграл в нулевую ничью с «Удинезе».

Отметим, что также непривычно высоко в турнирной таблице идёт «Лечче» - у этого клуба тоже восемь баллов, четвёртое место турнирной таблицы. Но «жёлто-красным» ещё только предстоит сыграть в пятом туре Серии А.

«Фрозиноне» не удержал победный счёт в матче с «Салернитаной»

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Евро-Футбол.Ру,
Фрозиноне
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