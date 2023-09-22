«Фрозиноне» не удержал победный счёт в матче с «Салернитаной»

Пятый тур чемпионата Италии начался с матча «Салернитана» - «Фрозиноне». Представитель зоны вылета играл против выскочек, которые в случае победы взмывали на второе место. Уже на 10-й минуте Жоване Кабрал зарядил в перекладину. В ответ гости повели после удара головой от Симоне Романьоли. Валид Кеддира едва не удвоил счет, но удару головой не хватило силы. Сразу после перерыва Кабрал добился своего и пробил голкипера - 1:1. Несмотря на обилие ударов по воротам, больше реальной остроты не было.

«Салернитана» с тремя очками делит 15-е место, у соперника восемь пунктов и четвертое место.