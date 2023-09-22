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Чемпионат Италии. Серия А

«Фрозиноне» не удержал победный счёт в матче с «Салернитаной»

22 Сентября 2023 • 21:31 Комментировать
Салернитана
1:1
Фрозиноне
окончен

Пятый тур чемпионата Италии начался с матча «Салернитана» - «Фрозиноне». Представитель зоны вылета играл против выскочек, которые в случае победы взмывали на второе место. Уже на 10-й минуте Жоване Кабрал зарядил в перекладину. В ответ гости повели после удара головой от Симоне Романьоли. Валид Кеддира едва не удвоил счет, но удару головой не хватило силы. Сразу после перерыва Кабрал добился своего и пробил голкипера - 1:1. Несмотря на обилие ударов по воротам, больше реальной остроты не было.

«Салернитана» с тремя очками делит 15-е место, у соперника восемь пунктов и четвертое место.

Протокол игры  
Салернитана1:1Фрозиноне
  12'Романьоли Симоне (0:1)
(1:1) Кабрал Жоване52'  
Очоа ГильермоЛовато Маттео  81' 84' (Данилюк Флавиус ( 84') Дьомбер НорбертПирола ЛоренцоМаццокки Паскуале  49' 67' (Иквуемеси Чуквубуикем ( 67') Брадарич ДомагойМаджоре Джулио 78' (Бохинен Эмиль ( 78') Мартеджани Агустин 84' (Ленговски Матеуш ( 84') Кастанос ГригорисКандрева АнтониоКабрал Жоване 85' (Ботхейм Эрик ( 85')
Запасные: Бронн ДиланКостиль БенуаСфайт Андрес ЭмилФасио ФедерикоФиорилло ВинченцоЧауна ЛумСамбья Саломон
Турати СтефаноОйоно ЭнтониОколи Меме  34'Романьоли СимонеМарчицца РиккардоМаццители ЛукаБарренечеа Энцо 90' (Бурабия Мехди ( 90') Брешанини Марко 62' (Гарритано Лука ( 62') Соуле Матиас 77' (Квернадзе Гкоргий ( 77') Хеддира Валид 77' (Чуни Марвин ( 77') Касо Джузеппе  30' 62' (Баэс Хайме ( 62')
Запасные: Ибрагимович АрийонЧерофолини МикелеMateus LusuardiЛулич КарлоРейньер ЖезусФраттали ПьерлуиджиМонтеризи ИлариоЖорже Кайо
22 сентября. Стадион "Аречи".

 

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Салернитана Фрозиноне
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