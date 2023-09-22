«Фрозиноне» не удержал победный счёт в матче с «Салернитаной»

Пятый тур чемпионата Италии начался с матча «Салернитана» - «Фрозиноне». Представитель зоны вылета играл против выскочек, которые в случае победы взмывали на второе место. Уже на 10-й минуте Жоване Кабрал зарядил в перекладину. В ответ гости повели после удара головой от Симоне Романьоли. Валид Кеддира едва не удвоил счет, но удару головой не хватило силы. Сразу после перерыва Кабрал добился своего и пробил голкипера - 1:1. Несмотря на обилие ударов по воротам, больше реальной остроты не было.
«Салернитана» с тремя очками делит 15-е место, у соперника восемь пунктов и четвертое место.
Протокол игры
|12'Романьоли Симоне (0:1)
|(1:1) Кабрал Жоване52'
Очоа Гильермо•Ловато Маттео 81'84' (Данилюк Флавиус (84') •Дьомбер Норберт•Пирола Лоренцо•Маццокки Паскуале 49'67' (Иквуемеси Чуквубуикем (67') •Брадарич Домагой•Маджоре Джулио78' (Бохинен Эмиль (78') •Мартеджани Агустин84' (Ленговски Матеуш (84') •Кастанос Григорис•Кандрева Антонио•Кабрал Жоване85' (Ботхейм Эрик (85')
Турати Стефано•Ойоно Энтони•Околи Меме• 34'Романьоли Симоне•Марчицца Риккардо•Маццители Лука•Барренечеа Энцо90' (Бурабия Мехди (90') •Брешанини Марко62' (Гарритано Лука (62') •Соуле Матиас77' (Квернадзе Гкоргий (77') •Хеддира Валид77' (Чуни Марвин (77') •Касо Джузеппе 30'62' (Баэс Хайме (62')
22 сентября. Стадион "Аречи".
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