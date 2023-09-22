«Ювентус» предложит Гатти новый контракт с повышением зарплаты

Центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти обсудит с клубом новый договор.

Действующий контракт футболиста истекает только в середине 2027 года, однако руководство и тренерский штаб «бьянконери» впечатлены его выступлениями, поэтому надеются продлить соглашение на новых условиях. По информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» предложит 25-летнему центрбеку продлить договор до 2028 года с повышением зарплаты. Аллегри видит итальянца постоянным игроком стартового состава в долгосрочной перспективе.

В текущем сезоне Федерико Гатти принял участие в двух матчах «Ювентуса» в Серии А.