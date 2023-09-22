Аллегри: «Очень доволен прогрессом Веа»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил прогресс крайнего защитника Тимоти Веа, который перебрался у туринскую команду минувшим летом из французского «Лилля».

«Веа? Я очень доволен прогрессом, который делает этот молодой парень. Он прибыл в Италию три месяца назад и продолжает расти. В данный момент он является отличным игроком, который способен усилить команду со скамейки», – заявил Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, Тимоти является сыном бывшего нападающего «Милана» Джорджа Веа, который в своё время становился обладателем «Золотого мяча». В новом сезоне Тимоти провёл 4 матча в Серии А, где не отметился голевыми действиями.