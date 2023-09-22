Карневали: «Берарди может уйти в январе, но мы должны получить очень большое предложение»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали не исключает, что полузащитник Доменико Берарди может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Напомним, минувшим летом итальянец хотел уйти, но в итоге снова не получил повышение.

«Уйдёт ли Берарди в январе? Это вполне возможно, но мы должны в таком случае получить большое предложение. У нас сейчас нет особой нужды в продажах», – сказал Карневали в беседе с Tuttosport.

В услугах Берарди минувшим летом активно был заинтересован туринский «Ювентус», но «старая синьора» не стала удовлетворять финансовые требования «Сассуоло». В новом сезоне Доменико забил два гола в двух матчах итальянской Серии А.