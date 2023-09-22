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Чемпионат Италии. Серия А

Карневали: «Мы поверили в Локателли и не прогадали»

22 Сентября 2023 • 09:51 Комментировать
Сассуоло
...
Ювентус
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23.09 19:00

Гендиректор «Сассуоло» Джованни Карневали восхищается бывшим полузащитником клуба Мануэлем Локателли, который с лета 2021 года выступает за туринский «Ювентус».

«Я восхищаюсь Локателли. Он отличный игрок и человек. Я всегда буду помнить день, когда он прибыл из «Милана». Мануэль приложил невероятные усилия с первого дня. Мы поверили в Локателли и не прогадали», – заявил Карневали в интервью Tuttosport.

Напомним, Локателли, выступая за «Сассуоло» стал основным полузащитником сборной Италии. На Евро-2020 футболист был одним из ключевых в составе «скуадры адзурры», которая завоевала золотые медали турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Мануэль Локателли Джованни Карневалли
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САССУОЛО ЮВЕНТУС
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