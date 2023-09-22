Гендиректор «Сассуоло» Карневали: «Фраттези хотел в топ-клуб, но у него не было предпочтений»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал о том, что полузащитник Давиде Фраттези летом был интересен туринскому «Ювентусу». Напомним, в конечном итоге итальянец перебрался в миланский «Интер».

«Фраттези хотел в топ-клуб, но у него не было конкретных предпочтений. «Ювентус» находился среди заинтересованных команд. Это был первый клуб, который проявил интерес. Затем они отказались трансфера исходя из стратегических целей», – цитирует Карневали издание Tuttosport.

В первых четырёх турах итальянской Серии А Фраттези отметился одним голом, который был забит в дерби против «Милана».