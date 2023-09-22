Быстров: «Миранчуку надо либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре Алексея Миранчука в составе «Аталанты».

По мнению Быстрова, 27-летнему россиянину стоит покинуть клуб из Бергамо, так как там он испытывает недостаток игрового времени.

«Хочется, чтобы Лёша играл больше матчей и выходил с первых минут, но, видимо, в «Аталанте» это сделать не удастся. Что делать дальше? Либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию в топ‑клуб, где он может помочь своей игрой и быть лидером», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» два матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Действующий контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.