Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Быстров: «Миранчуку надо либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию»

22 Сентября 2023 • 09:14 Комментировать
Аталанта
...
Кальяри
1 1.40 X 5.00 2 7.80
24.09 16:00

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре Алексея Миранчука в составе «Аталанты».

По мнению Быстрова, 27-летнему россиянину стоит покинуть клуб из Бергамо, так как там он испытывает недостаток игрового времени.

«Хочется, чтобы Лёша играл больше матчей и выходил с первых минут, но, видимо, в «Аталанте» это сделать не удастся. Что делать дальше? Либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию в топ‑клуб, где он может помочь своей игрой и быть лидером», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» два матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Действующий контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Владимир Быстров Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА КАЛЬЯРИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.09.23 в 19:30
Салернитана Салернитана
Фрозиноне Фрозиноне
2.50 3.40 2.95
Видео
22.09.23 в 21:45
Лечче Лечче
Дженоа Дженоа
2.28 3.40 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Сентября
10:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Кокорина: «Благодарен «Арису», что они ждали до последнего возвращения Александра»
09:59 · Италия. Серия А
Карневали: «Берарди может уйти в январе, но мы должны получить очень большое предложение»
09:51 · Италия. Серия А
Карневали: «Мы поверили в Локателли и не прогадали»
09:39 · Италия. Серия А
Гендиректор «Сассуоло» Карневали: «Фраттези хотел в топ-клуб, но у него не было предпочтений»
09:14 · Италия. Серия А
Быстров: «Миранчуку надо либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию»
02:06 · Италия. Серия А
Джоркаефф сравнил Жиру и Тюрама
01:02 · Италия. Серия А
​Сассуоло – Ювентус: прогноз на матч чемпионата Италии – 23 сентября 2023
21 Сентября
23:57 · Италия. Серия А
​Капелло верит в «Милан», несмотря на провал в дерби
23:41 · Италия. Серия А
​Знаменитое PR-агентство прекратило работу с Лукаку
23:31 · Италия. Серия А
​«Милан» и «ПСЖ» могут обменяться голкиперами
14:32 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» нет опции обратного выкупа Томори
12:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» может купить аргентинца на место Погба
10:40 · Италия. Серия А
Вратарь «Лацио» Проведель не собирается получать российское гражданство 2
00:30 · Италия. Серия А
​Джеко: «Мне нравится новая пара нападающих «Интера»
20 Сентября
23:49 · Италия. Серия А
Буффон признался, что мог завершить карьеру гораздо раньше
Все новости
Рекомендуем