Джоркаефф сравнил Жиру и Тюрама

Бывший футболист миланского «Интера» Юрий Джоркаефф ответил на вопросы французских журналистов, которые спросили его, в числе прочего, и про соотечественников - нападающего миланского «Интера» Маркуса Тюрама и нападающего «Милана» Оливье Жиру.

- Это игроки разного типа. Оливье очень опытен, а также он мой друг. Мы часто видимся, виделись и перед дерби. Жиру - центрфорвард, Тюрам играет чуть иначе, он способен играть на всем фронте нападения. Также мне нравится, что они оба не являются эгоистами на поле, - цитирует слова Джоркаеффа pianetamilan.it.