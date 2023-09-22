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Чемпионат Италии. Серия А

Джоркаефф сравнил Жиру и Тюрама

22 Сентября 2023 • 02:06 Комментировать

Бывший футболист миланского «Интера» Юрий Джоркаефф ответил на вопросы французских журналистов, которые спросили его, в числе прочего, и про соотечественников - нападающего миланского «Интера» Маркуса Тюрама и нападающего «Милана» Оливье Жиру.

- Это игроки разного типа. Оливье очень опытен, а также он мой друг. Мы часто видимся, виделись и перед дерби. Жиру - центрфорвард, Тюрам играет чуть иначе, он способен играть на всем фронте нападения. Также мне нравится, что они оба не являются эгоистами на поле, - цитирует слова Джоркаеффа pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Юрий Джоркаефф Оливье Жиру Маркус Тюрам
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