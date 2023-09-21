​Капелло верит в «Милан», несмотря на провал в дерби

В четвертом туре чемпионата Италии «Милан» потерпел сокрушительное поражение от «Интера», но Фабио Капелло, бывший наставник клуба, верит в то, что это останется лишь случайным эпизодом. Он похвалил «Милан» за игру в матче с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов, даже несмотря на то, что команда не смогла победить:

- Жаль, что после дерби не обыграли «Ньюкасл», но я, по крайней мере, увидел не сломленный «Милан». Команда не пропустила, а это вселяет в меня уверенность. Я уверен в перспективах как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов, - цитирует слова Фабио Капелло pianetamilan.it.