​Знаменитое PR-агентство прекратило работу с Лукаку

Очередные не самые приятные новости для бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который переживает непростой год - отношения с ним решила прекратить PR-контора Roc Sport Nation, с которой он проработал практически пять лет.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, расставание с нынешним нападающим итальянской «Ромы» стало результатом его поведения в летнее трансферное окно. Впрочем, не исключено, что у сторон были и другие мотивы для прекращения сотрудничества.

Теперь Ромелу предстоит подыскать себе другое агентство, которое будет заниматься его делами и имиджем.