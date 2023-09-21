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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» и «ПСЖ» могут обменяться голкиперами

21 Сентября 2023 • 23:31 Комментировать

В парижском «ПСЖ» не очень довольны выступлениями Джанлуиджи Доннаруммы - часто подводит, причем в важных матчах. В то же время в Париже сожалеют, что в свое время не присмотрелись к Майку Меньяну, когда его можно было купить у «Лилля» за малые деньги.

Сейчас Меньян стоит куда больше, но денег у парижан, что называется, куры не клюют. Как сообщает Caught Offside, в ближайшие трансферные окна «ПСЖ» может попытаться обменяться с «Миланом» вратарями и вернуть итальянцам Доннарумму, что устроило бы и самого игрока.

Пока что подробности гипотетической сделки, естественно, не сообщаются - просто источник сообщает, что такое может случиться.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Майк Меньян
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