​«Ювентус» не собирается платить Роналду – раскрыта позиция туринцев

Недавно стало известно о том, что звёздный Криштиану Роналду будет судиться с «Ювентусом», желая получить 19 миллионов евро – от этой суммы португалец отказался во время пандемии коронавируса. Впрочем, в туринском клубе уверены, что выиграют это дело. Газета Tuttosport на своих страницах рассказывает подробности.

Так, Роналду, в отличие от других игроков, никогда не подписывал с «Ювентусом» частный контракт, гарантирующий получение этих 19 миллионов евро. Юристы «старой синьоры» считают, что без этого контракта Криштиану не имеет права требовать выплаты.

Кроме того, при переходе в «Манчестер Юнайтед» Роналду подписал дополнительное соглашение. В нём говорилось, что футболист не имеет финансовых претензий к «Ювентусу».