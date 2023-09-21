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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» не собирается платить Роналду – раскрыта позиция туринцев

21 Сентября 2023 • 16:25 Комментировать (1)

Недавно стало известно о том, что звёздный Криштиану Роналду будет судиться с «Ювентусом», желая получить 19 миллионов евро – от этой суммы португалец отказался во время пандемии коронавируса. Впрочем, в туринском клубе уверены, что выиграют это дело. Газета Tuttosport на своих страницах рассказывает подробности.

Так, Роналду, в отличие от других игроков, никогда не подписывал с «Ювентусом» частный контракт, гарантирующий получение этих 19 миллионов евро. Юристы «старой синьоры» считают, что без этого контракта Криштиану не имеет права требовать выплаты.

Кроме того, при переходе в «Манчестер Юнайтед» Роналду подписал дополнительное соглашение. В нём говорилось, что футболист не имеет финансовых претензий к «Ювентусу».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
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Alex1972
21 Сентября 2023 в 16:30
Геша - 🤡 на века.. Хе..
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