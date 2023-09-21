«Ювентус» может купить аргентинца на место Погба

Аргентинский полузащитник Родриго де Пауль, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе итальянской Серии А. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

По информации источника, заполучить хавбека в свои ряды собирается туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает де Пауля в качестве замены французу Полю Погба, попавшемуся на допинге.

Родриго выступает за «матрасников» с лета 2021 года. Срок трудового соглашения между игроком и мадридским клубом истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 40 миллионов евро.

«Ювентус» нашёл замену Погба, попавшемуся на допинге