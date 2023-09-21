Вратарь «Лацио» Проведель не собирается получать российское гражданство

Вратарь «Лацио» Иван Проведель не планирует получать российское гражданство. Об этом сообщил Джанни Рава, агент итальянского футболиста.

«Иван не планирует получать российское гражданство. Что касается интереса со стороны сборной России и клубов Российской премьер-лиги, то нам оттуда пока никто не звонил», — цитирует агента РИА Новости.

Отметим, что у 29-летнего Проведеля русская мать, а отец — итальянец. В минувший вторник, 19 сентября, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» вратарь отметился забитым голом, позволив своей команде уйти от поражения в концовке встречи (1:1).