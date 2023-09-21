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Чемпионат Италии. Серия А

Вратарь «Лацио» Проведель не собирается получать российское гражданство

21 Сентября 2023 • 10:40 Комментировать (1)
Лацио
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Монца
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23.09 21:45

Вратарь «Лацио» Иван Проведель не планирует получать российское гражданство. Об этом сообщил Джанни Рава, агент итальянского футболиста.

«Иван не планирует получать российское гражданство. Что касается интереса со стороны сборной России и клубов Российской премьер-лиги, то нам оттуда пока никто не звонил», — цитирует агента РИА Новости.

Отметим, что у 29-летнего Проведеля русская мать, а отец — итальянец. В минувший вторник, 19 сентября, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» вратарь отметился забитым голом, позволив своей команде уйти от поражения в концовке встречи (1:1).   

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Иван Проведель
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Комментарии (1)
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21 Сентября 2023 в 11:23
А зачем ему играть в клубах РПЛ, если он играет за основу Лацио?
С каких пор РПЛ стала более престижным турниром?
На Евро-Футболе:
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