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Чемпионат Италии. Серия А

​Джеко: «Мне нравится новая пара нападающих «Интера»

21 Сентября 2023 • 00:30 Комментировать

Боснийский нападающий Эдин Джеко покинул миланский «Интер» и Италию, но следит за тем, что происходит в его бывшем клубе. Он признался, что ему нравится как работает новая связка нападающих «Интера» - Лаутаро Маринес и Лилиан Тюрам. Они, особенно Тюрам, прекрасно проявили себя в дерби против «Милана».

- Мне кажется, ни очень хорошо работают вместе, я видел матчи «Интера». Тюрам еще обживается в команде, но мне кажется, процесс проходит очень удачно, - цитирует слова Джеко fcinter1908.it.

Боснийский нападающий выступал за миланский клуб на протяжении двух лет, сейчас он перебрался в «Фенербахче».


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Интер Милан Эдин Джеко
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