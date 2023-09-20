Буффон признался, что мог завершить карьеру гораздо раньше

Бывший итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон вспомнил, как подумывал о завершении карьеры в прошлом.

45-летний экс-футболист объявил о своём уходе в августе текущего года.

«В 2018 году, выступая за «Ювентус», я был убеждён, что мне осталось выступать на высоком уровне всего один или два года, однако в апреле мне поступило предложение от «ПСЖ», которое я принял», – цитируют итальянские СМИ легендарного экс-вратаря, на счету которого 685 матчей за «бьянконери».

Напомним, что Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус» в 2019 году, проведя в Париже всего один сезон, а в 2021 году перебрался в «Парму», которая стала последним клубом в его карьере.