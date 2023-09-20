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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон признался, что мог завершить карьеру гораздо раньше

20 Сентября 2023 • 23:49 Комментировать
Сассуоло
...
Ювентус
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23.09 19:00

Бывший итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон вспомнил, как подумывал о завершении карьеры в прошлом.

45-летний экс-футболист объявил о своём уходе в августе текущего года.

«В 2018 году, выступая за «Ювентус», я был убеждён, что мне осталось выступать на высоком уровне всего один или два года, однако в апреле мне поступило предложение от «ПСЖ», которое я принял», – цитируют итальянские СМИ легендарного экс-вратаря, на счету которого 685 матчей за «бьянконери».

Напомним, что Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус» в 2019 году, проведя в Париже всего один сезон, а в 2021 году перебрался в «Парму», которая стала последним клубом в его карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джанлуиджи Буффон ПСЖ
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