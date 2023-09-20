Маротта рассказал о переговорах с Лаутаро Мартинесом

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился информацией о переговорах по новому контракту с нападающим Лаутаро Мартинесом.

Как сообщалось ещё летом, «нерадзурри» намерены заключить новый договор с аргентинским нападающим, недавно получившим капитанскую повязку. По словам Маротты, обсуждения уже стартовали: «Мы ведём переговоры с Лаутаро о продлении контракта. Он хочет остаться в нашем клубе», – цитирует инсайдер Николо Скира гендиректора «Интера», высказавшегося перед началом матча Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада».

Действующее соглашение Мартинеса рассчитано до 2026 года.