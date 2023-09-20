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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта рассказал о переговорах с Лаутаро Мартинесом

20 Сентября 2023 • 22:08 Комментировать
Реал Сосьедад
1:0
Интер Милан
1 3.05 X 3.15 2 2.55
2-й тайм

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился информацией о переговорах по новому контракту с нападающим Лаутаро Мартинесом.

Как сообщалось ещё летом, «нерадзурри» намерены заключить новый договор с аргентинским нападающим, недавно получившим капитанскую повязку. По словам Маротты, обсуждения уже стартовали: «Мы ведём переговоры с Лаутаро о продлении контракта. Он хочет остаться в нашем клубе», – цитирует инсайдер Николо Скира гендиректора «Интера», высказавшегося перед началом матча Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада».

Действующее соглашение Мартинеса рассчитано до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Лаутаро Мартинес
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ИНТЕР МИЛАН
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