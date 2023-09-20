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Чемпионат Италии. Серия А

​Скамакка пропустит примерно месяц

20 Сентября 2023 • 20:59 Комментировать
Аталанта
...
Кальяри
24.09 16:00

Мы уже сообщали о том, что Джанлука Скамакка получил травму и пропустит несколько матчей своего нового клуба «Аталанты», в состав которого он перебрался после неудачного отрезка в «Вест Хэме». Теперь стало известно, что Скамакка пропустит как минимум один месяц, то есть ждать его возвращения на поле можно к концу октября.

Это очень плохая новость для Джан Пьеро Гасперини, ведь в лазарете команды уже находится малийский футболист Эль Билаль Туре, напоминает итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующих турах чемпионата «Аталанте» предстоит сыграть с «Кальяри», «Вероной» и туринским «Ювентусом».


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джанлука Скамакка
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