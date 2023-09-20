​Скамакка пропустит примерно месяц

Мы уже сообщали о том, что Джанлука Скамакка получил травму и пропустит несколько матчей своего нового клуба «Аталанты», в состав которого он перебрался после неудачного отрезка в «Вест Хэме». Теперь стало известно, что Скамакка пропустит как минимум один месяц, то есть ждать его возвращения на поле можно к концу октября.

Это очень плохая новость для Джан Пьеро Гасперини, ведь в лазарете команды уже находится малийский футболист Эль Билаль Туре, напоминает итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующих турах чемпионата «Аталанте» предстоит сыграть с «Кальяри», «Вероной» и туринским «Ювентусом».