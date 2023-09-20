​Сунесс грубо оскорбил Погба

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс оскорбил полузащитника «Ювентуса» Поля Погба. Как известно, Погба сдал положительный тест на допинг – в его организме выявили повышенный уровень тестостерона. В скором времени должна быть вскрыта вторая проба.

«Погба – чрезвычайно талантливый. Он должен быть одним из лучших полузащитников в мире, но он ленив. Вспомните, как он пробивал пенальти. Он хотел быть шоумэном. Если он ленив в матчах, значит, он ленив и на тренировках.

Может ли критика в адрес Погба быть несправедливой? Нет, он ленивый придурок», - цитирует Сунесса портал Goal со ссылкой на подкаст Second Captains.