Камоцци: «Торино» был бы более подходящим вариантом для Алексея Миранчука»

Итальянский агент Франко Камоцци поделился комментарием о российском хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«В «Аталанте» у Миранчука будет не так много шансов проявить себя. «Торино» был бы более подходящим вариантом. Удивительно, что ни один клуб Серии А не захотел купить Миранчука», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, в минувшее трансферное окно «Торино» и «Верона» были заинтересованы в приобретении Миранчука, однако не смогли удовлетворить финансовые запросы «Аталанты». Клуб из Бергамо хотел заработать на продаже игрока не менее 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек сыграл лишь в одном матче чемпионата Италии и не отметился голевыми действиями.