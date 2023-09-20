​Тренера «Лечче» признали лучшим в августе в Серии А

Главный тренер «Лечче» Роберто Д’Аверса был признан лучшим тренером Серии А в августе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В прошлом месяце в двух стартовых турах итальянского чемпионата «Лечче» обыграл «Лацио» (2:1) дома, а также сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2) на выезде.

На текущий момент, после четырёх туров чемпионата Италии, «Лечче» занимает четвёртое место в турнирной таблице с восемью очками. Ближайший матч команда проведёт в пятницу, 22 сентября, - против «Дженоа» на своём поле.

Отметим, что Роберто Д’Аверса принял «Лечче» минувшим летом.