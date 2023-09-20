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Чемпионат Италии. Серия А

​Тренера «Лечче» признали лучшим в августе в Серии А

20 Сентября 2023 • 16:16 Комментировать
Лечче
...
Дженоа
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22.09 21:45

Главный тренер «Лечче» Роберто Д’Аверса был признан лучшим тренером Серии А в августе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В прошлом месяце в двух стартовых турах итальянского чемпионата «Лечче» обыграл «Лацио» (2:1) дома, а также сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2) на выезде.

На текущий момент, после четырёх туров чемпионата Италии, «Лечче» занимает четвёртое место в турнирной таблице с восемью очками. Ближайший матч команда проведёт в пятницу, 22 сентября, - против «Дженоа» на своём поле.

Отметим, что Роберто Д’Аверса принял «Лечче» минувшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Роберто Д'Аверса
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