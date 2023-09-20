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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин поддержал идею приглашения вратаря «Лацио» Проведеля в сборную России

20 Сентября 2023 • 14:21 Комментировать
Лацио
...
Монца
23.09 21:45

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что итальянского вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, имеющего российские корни, следует пригласить в сборную России.

Напомним, вчера, 19 сентября, 29-летний Проведель отметился забитым голом в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).  

«Федерация футбола Армении со всех регионов и стран, где есть армяне, предлагают выступать за сборную. Наверное, это лучший вариант, чем привлекать иностранцев нашим гражданством», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Проведель выступает за «Лацио» лета прошлого года. Ранее он защищал цвета «Специи» и «Эмполи».  

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сборная России Юрий Сёмин Иван Проведель
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