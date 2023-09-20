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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович может стать тренером «Милана»

20 Сентября 2023 • 14:15 Комментировать

Бывший шведский нападающий Златан Ибрагимович, который недавно объявил о завершении игровой карьеры, может начать тренерскую карьеру.

Согласно сведениям журналистов La Gazzetta dello Sport, в стане «Милана» рассматривают кандидатуру скандинава на место ассистента главного тренера команды Стефано Пиоли. Также рассматриваются другие должности в структуре «россонери».

Напомним, что «Милан» был последним клубом в карьере Ибрагимовича. Вместе с «россонери» шведский форвард дважды становился чемпионом Серии А.

В последнем матче миланский клуб встречался с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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