Ибрагимович может стать тренером «Милана»

Бывший шведский нападающий Златан Ибрагимович, который недавно объявил о завершении игровой карьеры, может начать тренерскую карьеру.

Согласно сведениям журналистов La Gazzetta dello Sport, в стане «Милана» рассматривают кандидатуру скандинава на место ассистента главного тренера команды Стефано Пиоли. Также рассматриваются другие должности в структуре «россонери».

Напомним, что «Милан» был последним клубом в карьере Ибрагимовича. Вместе с «россонери» шведский форвард дважды становился чемпионом Серии А.

В последнем матче миланский клуб встречался с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.