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Чемпионат Италии. Серия А

Известен характер травмы вратаря «Милана» Меньяна

20 Сентября 2023 • 13:35 Комментировать

Голкипер «Милана» Майк Меньян не смог завершить вчерашний поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла». Вратарь покинул поле под занавес встречи.

Как стало известно журналистам Calciomercato, у футболиста выявлено растяжение мышц левого бедра. Более серьезных проблем МРТ не выявило.

Напомним, что поединок «Милана» против «Ньюкасла» прошел на стадионе «Сан-Сиро» и завершился вничью со счетом 0:0.

В нынешнем сезоне Меньян сыграл четыре матча в чемпионате Италии. 28-летний француз пропустил семь мячей, а в одном поединке сохранил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян
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