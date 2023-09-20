Известен характер травмы вратаря «Милана» Меньяна

Голкипер «Милана» Майк Меньян не смог завершить вчерашний поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла». Вратарь покинул поле под занавес встречи.

Как стало известно журналистам Calciomercato, у футболиста выявлено растяжение мышц левого бедра. Более серьезных проблем МРТ не выявило.

Напомним, что поединок «Милана» против «Ньюкасла» прошел на стадионе «Сан-Сиро» и завершился вничью со счетом 0:0.

В нынешнем сезоне Меньян сыграл четыре матча в чемпионате Италии. 28-летний француз пропустил семь мячей, а в одном поединке сохранил ворота в неприкосновенности.